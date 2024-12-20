Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;
04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
15:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
N/А мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.