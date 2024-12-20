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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 1 год;

04:15 мск: Базовая ставка по кредитам сроком на 5 лет;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

N/А мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.

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