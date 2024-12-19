Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 5 тыс.

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 декабря, составило 220 тыс., уменьшившись на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 242 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 декабря, сократилось на 5 тыс. и составило 1.874 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.886 млн до 1.879 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.880 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 ноября, увеличилось на 272 тыс. и составило 1.96 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.795 млн.