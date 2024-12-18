Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
02:50 мск: Торговый баланс Японии;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;
12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
16:30 мск: Платёжный баланс США;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США;
17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.