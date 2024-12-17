Курс доллара 102.9979   Курс евро 108.3444  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

23:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии.

Другие новости

вчера
10:09
Уровень безработицы в Великобритании в августе-октябре составил 4.3%
вчера
10:06
Средняя заработная плата в Великобритании в августе-октябре увеличилась на 5.2%
вчера
10:03
Число безработных в Великобритании в октябре увеличилось на 0.3 тыс
вчера
09:37
Турция и Сирия могут начать двусторонние и транзитные перевозки в течение 2 недель - СМИ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 декабря
вчера
08:26
Цены на нефть снижаются на ряде факторов
вчера
07:00
ЦБ готов рассмотреть введение теста на финграмотность для желающих взять ипотеку
вчера
05:59
Количество выданных в РФ автокредитов в ноябре сократилось на 30% к октябрю - НБКИ
вчера
05:05
Роскачество рассказало, как правильно выбирать российское игристое "петнат"
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.