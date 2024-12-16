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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

13:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

14:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

15:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

17:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

17:00 мск: Розничные продажи в Китае;

17:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

19:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:35 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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