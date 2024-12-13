Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
13:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
14:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
15:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
17:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
17:00 мск: Розничные продажи в Китае;
17:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
19:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:35 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.