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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2024 г.Цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.1%, ...
сегодня 16:41

Цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.1%, цены на экспорт не изменились

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя в ноябре на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2023 года цены на импорт повысились на 1.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце не изменились после повышения на 1.0% в октябре (пересмотрено с +0.8%).

По сравнению с ноябрём 2023 года цены на экспорт выросли на 0.8%.

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