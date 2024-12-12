Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.