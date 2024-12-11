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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

17:45 мск: Заявление Банка Канады;

17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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