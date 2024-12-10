Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 декабря

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
17:45 мск: Заявление Банка Канады;
17:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.