Курс доллара 99.3759   Курс евро 105.0996  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 декабря

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, финал;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Торговый баланс Китая.

Другие новости

сегодня
10:31
Сбербанк за январь-ноябрь увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,9% - до 1,445 трлн руб
сегодня
10:12
Курс юаня в начале торгов вторника на Московской бирже повышается до 13,88 руб
сегодня
10:04
Господдержка для автопроизводителей служит демпфером, сдерживающим рост цен - Мантуров
сегодня
10:00
СБЕРБАНК В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 Г ЗАРАБОТАЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 1,445 ТРЛН РУБ, ЧТО НА 4,9% БОЛЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГОДОМ РАНЕЕ - БАНК
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 декабря
сегодня
09:19
Инфляция не дает снизиться ценам на авто, но они могут быть более стабильными - Мантуров
сегодня
07:15
ТИРАСПОЛЬ В КАЧЕСТВЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПЕРЕЧИСЛИЛ КИШИНЕВУ $9,5 МЛН, ЭТО НЕЛЕГИТИМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОБОРЫ – ГЛАВА МИД НЕПРИЗНАННОЙ ПМР РИА НОВОСТИ
сегодня
06:27
Крупнейшая птицефабрика Приморья после падежа птицы восстановила производство яиц
сегодня
06:14
ТОВАРООБОРОТ КИТАЯ И США ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2024 Г ВЫРОС НА 2,9%, ДО $624,491 МЛРД - ТАМОЖНЯ КНР
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.