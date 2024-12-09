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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

02:50 мск: ВВП Японии, финал;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

16:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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