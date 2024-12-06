Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии;
02:50 мск: ВВП Японии, финал;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;
16:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;
18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.