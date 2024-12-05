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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 декабря 2024 г.Розничные продажи в еврозоне в октябре сократил...
вчера 13:04

Розничные продажи в еврозоне в октябре сократились на 0.5%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре увеличился на 1.9% по сравнению с ростом на 1.7% согласно прогнозам аналитиков. В сентябре объём розничных продаж увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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