Розничные продажи в еврозоне в октябре сократились на 0.5%

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.5% в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре увеличился на 1.9% по сравнению с ростом на 1.7% согласно прогнозам аналитиков. В сентябре объём розничных продаж увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.