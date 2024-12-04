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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2024 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:34

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 146 тыс.

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 146 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 159 тыс.

В октябре число рабочих мест увеличилось на 184 тыс., пересмотрено с 233 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре сократилось на 17 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 42 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 120 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 140 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 6 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 декабря.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 202 тыс. после расширения на 12 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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