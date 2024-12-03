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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: ВВП Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

12:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

16:15 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:10 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

21:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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