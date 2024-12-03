Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: ВВП Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
12:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
16:15 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде;
16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:10 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
21:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.