Анонс основных событий и данных макростатистики на понедльник, 2 декабря

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
18:00 мск: Расходы на строительство в США;
23:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.