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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедльник, 2 декабря

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

18:00 мск: Расходы на строительство в США;

23:15 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

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