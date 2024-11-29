Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
10:45 мск: ВВП Франции, предварительно;
11:00 мск: ВВП Швейцарии;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
13:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
14:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:30 мск: ВВП Канады.