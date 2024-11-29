Курс доллара 107.7409   Курс евро 114.3149  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:45 мск: ВВП Франции, предварительно;

11:00 мск: ВВП Швейцарии;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

13:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

14:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:30 мск: ВВП Канады.

Другие новости

вчера
10:06
Объём розничных продаж в Германии в октябре сократился на 1.5%
вчера
10:04
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 14,77 руб
вчера
10:03
Цены на импорт в Германии в октябре увеличились на 0.6%
вчера
09:39
Цена нефти марки Brent стабильна на неопределённости с дальнейшими действиями ОПЕК+
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 ноября
вчера
08:20
Нацбанк Казахстана повысил учетную ставку до 15,25% с 14,25 %
вчера
05:45
Рынок легальных сигарет в РФ за 10 лет снизился вдвое, а нелегальных вырос в 10 раз - JTI
вчера
04:05
Выдачи ипотеки в РФ в 2025 г могут упасть более чем вдвое к рекордному 2023 г - эксперты
вчера
03:00
Повышение пошлин США нарушит правила ВТО и принцип недискриминации в торговле - эксперты
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.