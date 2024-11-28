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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 ноября

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, финальный отчёт;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

10:45 мск: ВВП Франции, предварительно;

11:00 мск: ВВП Швейцарии;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

13:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

14:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:30 мск: ВВП Канады.

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