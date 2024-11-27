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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 ноября

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

16:30 мск: ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

16:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США;

18:00 мск: Личные доходы потребителей в США;

18:00 мск: Личные расходы потребителей в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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