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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США;

18:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

18:00 мск: Продажи новых домов в США;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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