Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 ноября

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США;
18:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
18:00 мск: Продажи новых домов в США;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.