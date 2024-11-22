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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:40 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:00 мск: ВВП Германии, финал;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

10:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал.

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