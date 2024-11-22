Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:40 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
10:00 мск: ВВП Германии, финал;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
10:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал.