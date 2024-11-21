Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 3.4% (расширенное сообщение)

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.96 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.95 млн домов.

По сравнению с октябрём 2023 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 2.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 407.2 тыс. долл, увеличившись на 4.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.37 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 0.7% по сравнению с сентябрём и на 19.1% в годовом сравнении.

В октябре потребовалось бы 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.3 в предыдущем месяце и 3.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в октябре в среднем составил 29 дней в сравнении с 28 месяцем ранее и 23 в октябре 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 14 ноября достигла 6.78% годовых против 6.44% на 17 октября и 7.44% годом ранее.