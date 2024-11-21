Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:25 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
N/A мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды.