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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:25 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

N/A мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды.

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