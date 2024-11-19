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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2024 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:42

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре уменьшилось на 0.6%

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре уменьшилось на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1416 тыс. в годовом исчислении против 1425 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1428 тыс.).

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1440 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 7.7%.

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