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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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