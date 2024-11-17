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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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