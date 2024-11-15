Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
00:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:00 мск: ВВП Великобритании;
10:00 мск: ВВП Великобритании, предварительно;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;
10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в США;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
21:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.