Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;

13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительночё;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс цен производителей США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

23:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.