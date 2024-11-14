Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне, предварительный отчёт;
13:00 мск: ВВП еврозоны, предварительночё;
13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
16:30 мск: Индекс цен производителей США;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
23:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.