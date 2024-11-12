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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

12:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

18:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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