Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
12:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
18:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);
N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.