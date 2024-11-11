Курс доллара 97.9550   Курс евро 104.8522  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября

Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

12:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

18:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

Другие новости

вчера
19:06
Путин поручил представить меры по ускорению достижения нормативов по автодорогам в ДФО
вчера
18:51
Российский зерновой союз ожидает урожай на уровне 126 млн тонн в чистом весе в 2024 году
вчера
18:44
Доля кредитов с долговой нагрузкой более 80% в III квартале снизилась до 11% - ЦБ РФ
вчера
18:30
Путин поручил определить источники финансирования развития электроэнергетики ДФО до 2050 г
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 ноября
вчера
18:10
Госсекретарь минэкономики ФРГ посетит Тайвань 11-12 ноября, чтобы расширить сотрудничество
вчера
18:00
Кабмин РФ и "Русгидро" подумают, регулировать ли в ДФО цены на уголь для электроэнергии
вчера
17:48
Путин поручил принять допмеры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону
вчера
17:44
ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В БЮДЖЕТЕ ДО 2030 Г РАСХОДЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА СУБЪЕКТОВ РФ - ДОКУМЕНТ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.