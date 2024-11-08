Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии;
10:45 мск: Торговый баланс Франции;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
14:00 мск: Розничные продажи в Италии;
15:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
19:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.