Число повторных обращений по безработице в США выросло на 39 тыс.

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 ноября, составило 221 тыс., увеличившись на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 227.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 октября, увеличилось на 39 тыс. и составило 1.892 млн, достигнув максимального уровня с 13 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.862 млн до 1.853 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.876 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 октября, сократилось на 9.03 тыс. и составило 1.64 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.60 млн.