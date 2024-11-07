Розничные продажи в еврозоне в сентябре увеличились на 0.5%

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в сентябре увеличились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в сентябре увеличился на 2.9% по сравнению с ростом на 1.3% согласно прогнозам аналитиков. В августе объём розничных продаж увеличился на 1.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.