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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.13 млн баррелей

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 ноября, выросли на 3.13 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.93 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.85 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.72 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе не изменились, запасы бензина снизились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.3 млн барр.

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