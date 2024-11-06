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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;

00:45мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

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