Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии;
00:45мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;
17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.