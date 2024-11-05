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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2024 г.Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен ...
05.11.2024 17:50

Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за октябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным уровнем (55.3) и составил 55.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса PMI Services составило 55.2.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 больше года, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем октябрьское снижение указывает на замедление темпов роста.

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