Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за октябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным уровнем (55.3) и составил 55.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса PMI Services составило 55.2.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 больше года, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем октябрьское снижение указывает на замедление темпов роста.