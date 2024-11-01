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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

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