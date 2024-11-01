Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.