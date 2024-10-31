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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2024 г. Число объявленных корпоративных увольнений в...
вчера 14:43

Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре сократилось по сравнению с сентябрём

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре сократилось на 23,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 55.6 тыс. В сентябре число объявленных увольнений составило 72.8 тыс.

По сравнению с октябрем 2023 года показатель вырос на 50.9%.

Всего в январе-октябре было объявлено о планируемом увольнении 664.8 тыс. сотрудников, что оказалось на 3.7% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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