Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 октября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;
15:30 мск: ВВП Канады;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.