ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 233 тыс.

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 233 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 110 тыс.

В сентябре число рабочих мест увеличилось на 159 тыс., пересмотрено со 143 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре выросло на 4 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 86 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 140 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 211 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 22 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 1 ноября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 108 тыс. после расширения на 254 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.