Курс доллара 97.3261   Курс евро 105.4375  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2024 г.Индекс потребительского доверия в США в октябре...
вчера 17:14

Индекс потребительского доверия в США в октябре значительно вырос

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 108.7 пункта против 99.2 месяцем ранее (пересмотрен с 98.7)

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 99.5.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре повысился на 14.2 пункта до 138.0.

Индекс ожиданий вырос до 6.3 пункта до 89.1.

Индекс ожиданий по-прежнему превышает пороговую отметку 80 пунктов, что указывает на отсутствие рисков рецессии в следующие 8-12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
18:14
МТС оспорила решение ФАС о взыскании с нее в бюджет незаконного дохода - суд
вчера
18:05
Трансферты территориальным фондам ОМС в РФ для оплаты врачам продлены до 2028 г - закон
вчера
17:44
Официальный курс юаня на среду - 13,6 руб, доллара - 97,33 руб, евро - 105,44 руб
вчера
17:26
Дотком считает, что Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис за "Северный поток"
вчера
17:14
Индекс потребительского доверия в США в октябре значительно вырос
вчера
17:11
Путин: защита интересов граждан РФ и повышение их достатка - ключевая задача государства
вчера
17:11
Число открытых вакансий на рынке труда США в сентябре сократилось на 418 тыс.
вчера
17:05
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МРОТ С 19 242 РУБ ДО 22 440 РУБ В МЕСЯЦ С 2025 ГОДА
вчера
17:01
ПУТИН: ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН РФ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ДОСТАТКА - ЭТО КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.