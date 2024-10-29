Индекс потребительского доверия в США в октябре значительно вырос

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 108.7 пункта против 99.2 месяцем ранее (пересмотрен с 98.7)

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 99.5.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре повысился на 14.2 пункта до 138.0.

Индекс ожиданий вырос до 6.3 пункта до 89.1.

Индекс ожиданий по-прежнему превышает пороговую отметку 80 пунктов, что указывает на отсутствие рисков рецессии в следующие 8-12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.