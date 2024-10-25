Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 70.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 69.2 с предварительного уровня 68.9.

В сентябре значение индекса составило 70.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце октября составил 2.7% в сравнении с 2.9% в начале месяца и 2.7% в сентябре.