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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:40

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре сократился на 0.8%

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.1%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.8% (пересмотрен с 0.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 0.1% после повышения на 0.6% в августе (пересмотрен с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в августе (пересмотрен с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.1%.

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