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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 октября

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

07:30 мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

16:45 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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