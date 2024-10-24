Индексы PMI Великобритании в сентябре сократились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в сентябре сократился до 50.3 против 51.5 в августе. Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в сентябре сократился до 51.8 по сравнению с 52.4 месяцем ранее (пересмотрено с 52.8). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 52.3.