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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

07:30 мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

N/A мск: Саммит БРИКС;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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