Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 октября

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
16:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
16:45 мск: Заявление Банка Канады;
16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
21:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Саммит БРИКС;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.