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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 октября

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

16:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:45 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

16:45 мск: Заявление Банка Канады;

16:45 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

21:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Саммит БРИКС;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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