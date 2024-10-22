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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 октября

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;

01:40 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:25 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

22:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Саммит БРИКС;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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