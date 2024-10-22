Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 октября

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
01:40 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:25 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
22:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Саммит БРИКС;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.